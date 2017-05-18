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Комитет Думы поддержал обязанность Роскомнадзора сообщать МВД о призывах к суициду в сети

Общество
18 мая, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Глава профильного комитета Тамара Плетнева уверена, что подобные меры позволят минимизировать появление нежелательной информации в интернете

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, которым устанавливается обязанность Роскомнадзора в течение суток сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента, в том числе связанного со склонением детей к самоубийству, для дальнейшего проведения доследственной проверки.

Автором документа первоначально выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, впоследствии к ней присоединились депутаты "Единой России" и "Справедливой России". Инициатива входит в пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.

Норму о новой обязанности для Роскомнадзора предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как напомнили авторы в пояснительной записке, в настоящее время закон предполагает включение в единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. В частности, речь идет о сайтах, пропагандирующих потребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию и прочее. Только в 2016 году в реестр было включено 4751 записей с запрещенной информацией о способах совершения самоубийства и (или) призывов к их совершению.

По мнению разработчиков, "необходимы новые эффективные меры работы по данной информации, так как сразу после включения в реестр появляется новый сайт с тем же самым содержанием". "Совершенно очевидно, что, помимо блокировки преступного контента, должна существовать процедура оперативного выявления конкретных лиц, распространяющих преступную информацию, пресечения их деятельности и привлечения к ответственности", - считают авторы.

"Проектом устанавливается процедура обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно наказуемых деяний", - предлагают авторы. Они уверены, что данная норма позволит оперативно пресекать преступную деятельность для спасения жизни детей. Ко второму чтению была внесена поправка об обязанности Роскомнадзора уведомлять правоохранителей об обнаружении в глобальной сети запрещенного контента в течение суток.

По мнению главы профильного комитета Тамары Плетневой, "Роскомнадзор будет не только блокировать запрещенный контент, но и своевременно информировать о нем органы Министерства внутренних дел РФ". Она уверена, что подобные меры позволят минимизировать появление нежелательной информации в интернете. "Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема", - подчеркнула депутат.

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