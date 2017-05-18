СМИ: шесть российских подростков в Марбелье были вовлечены в игру "Синий кит"

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МАДРИД, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере шесть российских подростков, проживающих в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия), были вовлечены в игру "Синий кит", предположительно, склоняющую юных интернет-пользователей к суициду. Об этом сообщила сегодня газета El Confidencial.
По ее информации, в начале мая текущего года родители 15-летней россиянки, которая посещает школу в Марбелье, обнаружили на ее руке порезы. Они решили обратиться в местную полицию. В настоящий момент семье оказывается помощь.
Как отметил представитель правительства Андалусии Антонио Санс, подобные факты "всегда являются поводом для беспокойства" и "работы для полиции". По его словам, правоохранительные органы расследуют возможные случае появления данной игры по всему автономному сообществу.
Ранее распространилась информация о существовании в социальных сетях игры "Синий кит".