СМИ: шесть российских подростков в Марбелье были вовлечены в игру "Синий кит"

МАДРИД, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере шесть российских подростков, проживающих в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия), были вовлечены в игру "Синий кит", предположительно, склоняющую юных интернет-пользователей к суициду. Об этом сообщила сегодня газета El Confidencial.

По ее информации, в начале мая текущего года родители 15-летней россиянки, которая посещает школу в Марбелье, обнаружили на ее руке порезы. Они решили обратиться в местную полицию. В настоящий момент семье оказывается помощь.

Как отметил представитель правительства Андалусии Антонио Санс, подобные факты "всегда являются поводом для беспокойства" и "работы для полиции". По его словам, правоохранительные органы расследуют возможные случае появления данной игры по всему автономному сообществу.

Ранее распространилась информация о существовании в социальных сетях игры "Синий кит".