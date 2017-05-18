КПРФ: в России свыше 300 тыс. детей состоят в пионерской организации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 300 тыс. детей в России сейчас состоят в рядах пионерии. Об этом сообщил в четверг секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин на пресс-конференции в ТАСС.

Он напомнил, что 19 мая будет отмечаться 95 лет со дня основания пионерской организации.

"У нас активно действует пионерская организация... У нас по всей стране насчитывается более 300 тыс. пионеров", - сказал Афонин.

Депутат добавил, что также у компартии есть молодежная организация - Ленинский коммунистический союз молодежи, "который стал одной из самых энергичных и влиятельных молодежных организаций страны".

По словам Афонина, за прошедшие четыре года в 28 регионах были избраны новые первые секретари региональных отделений, "в основном это коммунисты нового поколения".