ФССП зарегистрировала в России 121 коллекторское агентство

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов РФ зарегистрировала 121 коллекторское агентство в России. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов в рамках Петербургского международного юридического форума.
"На сегодняшний день в рамках реализации функции по ведению государственного реестра в него включено 121 юридическое лицо, одно юридическое лицо исключено по его заявлению, 24 юридическим лицам во включении в реестр отказано", - сказал он.
Аристов отметил, что причиной отказ стало то, что юридическое лицо не могло подтвердить соответствие предъявляемым требованиям, отсутствовали документы, подтверждающие наличие необходимого оборудования, размер чистых активов юридического лица и другие.
По словам директора ФССП, больше всего реестровых компаний зарегистрировано в Москве (42), на втором месте расположился Санкт-Петербург (9), далее Свердловская область (8), Нижегородская область и Республика Крым (по 6), Ростовская область (5), Иркутская, Самарская области (по 4), остальные компании в количестве 1-2 зарегистрированы еще в 31 субъекте Российской Федерации.
ФССП не будет проводить плановые проверки коллекторских компаний, включенных в реестр, в этом году, сообщил Аристов.
"В отношении включенных в реестр компаний плановых проверок в 2017 году проводиться не будет. Они будут проводиться в 2018 году, после утверждения ежегодного плана проверок", - сказал он.
Аристов уточнил, что внеплановые проверки ФССП России уже проводятся. "На сегодняшний день проведено три проверки", - сказал глава службы.
В начале года вступил в силу закон, ограничивающий деятельность коллекторов при взыскании задолженности. В частности, документ ограничивает количество звонков должнику, частоту личных встреч, а также ограничивает возможности общения коллекторов с родственниками должника.
Аристов пояснил, что проверять организации, которые не входят в реестр, ФССП не уполномочена. В отношении таких компаний ведомством могут быть только составлены протоколы об административных правонарушениях.
"С начала года ФССП России принято к рассмотрению более 4 тысяч обращений граждан, по большинству из них даны разъяснения отдельных положений закона. Обоснованными признаны около 100 обращений", - сказал Аристов.
Аристов считает необходимым ужесточить ответственность так называемых серых коллекторов вплоть до уголовной.
"Полагаем, что в дальнейшем возникнет необходимость законодательно закрепить более серьезный вид ответственности по отношению к "серым" коллекторам. Например, предусмотреть возможность уголовной ответственности в отношении лиц, занимающихся незаконной деятельностью по возврату просроченной задолженности", - сказал он.
По его словам, количество поступающих в ФССП и рассматриваемых жалоб и обращений граждан постоянно растет, как и количество выявляемых нарушений и фактов привлечения нарушителей к административной ответственности. При этом Аристов высказал мнение, что "данная тенденция будет сохраняться еще достаточно долго в связи с продолжающимся совершенствованием механизма реализации контрольно- надзорных функций и ростом информированности граждан по этому вопросу".
Так, службой составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях как в отношении физических, так должностных и юридических лиц. Все протоколы направлены в суд.
"На сегодняшний день судами рассмотрено 38 протоколов. По результатам их рассмотрения к административной ответственности в виде штрафа на сумму 270 тыс. рублей привлечены 20 работников организаций, из них 15 работников юридических лиц, включенных в государственный реестр. Десять юридических лиц оштрафованы на сумму 680 тыс. рублей, при этом 5 из них состоят в государственном реестре", - сказал он.