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ОНФ планирует провести осенью большой форум по экологии

Общество
18 мая, 14:42 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, мая. /ТАСС

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ, эстафета межрегиональных экологических конференций будет продолжаться до осени и завершится итоговым форумом

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КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют провести большой экологический форум осенью. Об этом заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев на межрегиональной экологической конференции ОНФ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая проходит в Калининграде.

"Эстафета (межрегиональных экологических конференций - прим. ТАСС) будет продолжаться до осени, и осенью пройдет итоговый форум", - сказал Гутенев.

В межрегиональной экологической конференции ОНФ принимают участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участниками мероприятия являются гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств.

Первая межрегиональная экологическая конференция ОНФ состоялась в марте в Ростове-на-Дону, на мероприятии обсуждались экологические проблемы юга РФ.

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