ОНФ планирует провести осенью большой форум по экологии

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют провести большой экологический форум осенью. Об этом заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев на межрегиональной экологической конференции ОНФ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая проходит в Калининграде.

"Эстафета (межрегиональных экологических конференций - прим. ТАСС) будет продолжаться до осени, и осенью пройдет итоговый форум", - сказал Гутенев.

В межрегиональной экологической конференции ОНФ принимают участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участниками мероприятия являются гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств.

Первая межрегиональная экологическая конференция ОНФ состоялась в марте в Ростове-на-Дону, на мероприятии обсуждались экологические проблемы юга РФ.