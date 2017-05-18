Школьники из Астраханской области разработали собственную социальную сеть

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АСТРАХАНЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Школьники из Ахтубинска (Астраханской области) Анатолий Коновалов и Алексей Драчев разработали собственную социальную сеть Kenap (в переводе с малайского языка означает "почему"). В ней уже зарегистрировано почти 1 тыс. человек, сообщили в медиацентре регионального Министерства образования и науки.
"Социальная сеть Kenap позволяет смотреть зарегистрированным пользователям видео, общаться с друзьями и отображает их новостную ленту. Кроме того, по словам ее создателей, семиклассника Анатолия Коновалова и девятиклассника Алексея Драчева, Kenap отличается скоростью работы, возможностью совершать аудио- и видеозвонки, прослушивать музыку", - уточнили в медиацентре.
По данным министерства, астраханские школьники разрабатывали эту соцсеть в течение трех лет. Сначала над проектом они работали вдвоем, потом к ним присоединились другие ребята, в том числе из других городов. Сейчас в Kenap зарегистрировано почти 1 тыс. человек.
"Первоначально мы делали сайт для себя, это было обычным хобби. Но в связи с возникшим интересом к нашему проекту приходится решать дальнейшую судьбу социальной сети", - приводит слова Анатолия Коновалова медиацентр.
Юные разработчики добавили, что сейчас они работают над защищенностью сети. В ближайших планах школьников разместить в Kenap коллекцию бесплатной музыки, в долгосрочных - купить доменное имя .com и даже выйти на зарубежный рынок.