Совет по туризму стран СНГ проведет заседание в Петербурге

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заседание Совета по туризму государств-участников СНГ, где будут обсуждаться актуальные проблемы отрасли, пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.

"Главной повесткой встречи станет обмен опытом по нормативно-правовому регулированию туристской отрасли и создание в каждом из государств наиболее приятных условий для развития туризма", - рассказала ТАСС заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

В этом году Россия председательствует в Совете по туризму стран СНГ. Заседание откроется докладом о системе государственной политики в области туризма РФ. Особое внимание будет уделено вопросам развития межгосударственных туристических маршрутов, объединяющих культурные и природные богатства регионов. "У нас общий культурный слой на "Великом шелковом пути". Это нас подталкивает, обязывает к тому, чтобы мы развивали трансграничные маршруты с нашими партнерами в СНГ", - отметила Манилова.

Также на заседании будут подняты вопросы развития туризма, бизнеса, маршрутов в контексте привлечения инвестиций. Участники обсудят реализацию плана мероприятий на 2015-2017 годы и новые программы на 2018-2020 годы. Особое внимание будет уделено работе гидов-экскурсоводов, взаимному участию в выставках стран СНГ и структуре управления отрасли в целом.

Замминистра культуры РФ рассказала, что представители делегаций посетят новый спортивный стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), а специалисты поделятся опытом подготовки к Кубку конфедераций-2017. Членов Совета также посетят Петропавловскую крепость, примут участие в полуденном выстреле и побывают на отреставрированном крейсере "Аврора". Само заседание пройдет в Зале Совета Государственного Эрмитажа.

Сотрудничество в этой сфере стран СНГ началось в 1993 году с момента подписания всеми участниками соглашения о сотрудничестве в области туризма. За это время было реализовано множество программ, направленных на улучшение отрасли. В 2014 году, который был объявлен Годом туризма в СНГ, было реализовано более 70 мероприятий.