Более 230 мировых знаменитостей выступили в защиту Беловежской пущи в Польше

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ВАРШАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Более 230 известных людей культуры и искусства подписали обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Беате Шидло с просьбой защитить Беловежскую пущу от вмешательства человека. Под этим посланием, распространенном местными СМИ, подписались, в частности, режиссер Агнешка Холланд и лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года, немецкая поэтесса и писательница Герта Мюллер.
Знаменитости призывают руководителей страны "вмешаться и немедленно остановить уничтожение старейшего польского леса". "Просим организовать переговоры, в ходе которых стороны конфликта смогли бы выработать общую модель защиты Беловежской пущи и прекратить этот спор, - отмечено в письме. - На территории этого объекта, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, все чаще доходит до вырубки столетних деревьев".
"Ученых, экологов и людей культуры беспокоит не только факт уничтожения реликтового леса, но и создание законодательства, которое оправдывает эти действия", - пишут авторы, напоминая, что ранее вырубка деревьев в пуще была запрещена.
Комментируя это послание, пресс-секретарь Министерства окружающей среды Польши Павел Муха заверил, что все действия в Беловежской пуще направлены на то, чтобы "она вновь поражала своей красотой". По его словам, в настоящий момент в этом лесу проводится вырубка только больных деревьев, зараженных жуком-короедом, "которые представляют угрозу".
Экологи выступают против этого решения. По их мнению, насчитывающий много веков жизни лес в состоянии самостоятельно справиться с жуком-короедом без вмешательства человека. Несколько неправительственных организаций подали жалобу в Европейскую комиссию, которая теперь занимается этим вопросом и выясняет, нарушает ли польское правительство европейское законодательство.
Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской Пущи частично была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.