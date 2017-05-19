Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФССП: единственное жилье у должников отбираться не будет

Общество
19 мая, 13:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, мая. /ТАСС

Федеральная служба судебных приставов поддерживает принятие законопроекта, регулирующего соответствующие нормы, отметил Дмитрий Аристов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ФССП России Дмитрий Аристов

Глава ФССП России Дмитрий Аристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заверил, что единственное жилье у должников изыматься не будет. Об этом он заявил на пресс-подходе в рамках Петербургского международного юридического форума, говоря о перспективах рассмотрения законопроекта, регулирующего соответствующие нормы.

"Мы как Федеральная служба судебных приставов поддерживаем принятие закона, но при условии, что физическое лицо не должно остаться без жилья вообще. Этот механизм там содержится. Я хочу всех успокоить, никто отбирать просто так жилье не будет. Это должен быть злостный неплательщик, злостный должник, который скрывается от взысканий и скрывает свое имущество", - сказал он.

Аристов уточнил, что законопроект, вызвавший широкий резонанс в обществе, сейчас находится на обсуждении.

"Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал он.

Смотрите также

Единороссы не поддерживают законопроект об изъятии единственного жилья за долги

Новый глава ФССП предложил изымать жилье у должников лишь в исключительных случаях

Глава Минюста: закон о единственном жилье должников не давал шанса на его изъятие

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама