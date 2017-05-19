ФССП: единственное жилье у должников отбираться не будет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заверил, что единственное жилье у должников изыматься не будет. Об этом он заявил на пресс-подходе в рамках Петербургского международного юридического форума, говоря о перспективах рассмотрения законопроекта, регулирующего соответствующие нормы.

"Мы как Федеральная служба судебных приставов поддерживаем принятие закона, но при условии, что физическое лицо не должно остаться без жилья вообще. Этот механизм там содержится. Я хочу всех успокоить, никто отбирать просто так жилье не будет. Это должен быть злостный неплательщик, злостный должник, который скрывается от взысканий и скрывает свое имущество", - сказал он.

Аристов уточнил, что законопроект, вызвавший широкий резонанс в обществе, сейчас находится на обсуждении.

"Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал он.