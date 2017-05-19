Скворцова рассказала о приоритетах в переходе на цифровое здравоохранение

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работа по переходу на цифровое здравоохранение с внедрением телемедицинских технологий не может быть проведена одномоментно, а для некоторых категорий пациентов необходимо оставить возможность получения информации не только в электронном формате.

Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Переход на цифровое здравоохранение, по словам министра, на данный момент осуществляется в нескольких приоритетных направления. Первый блок связан с формированием единой государственной системы и объединением баз отдельных медорганизаций в единую сетевую структуру, что позволит вести перекрестный документооборот и получать доступ к любым медицинским документам пациента (рецептам, выпискам, справкам и др.).

"Нужно будет, когда все это будет запущено, с новых визитов к врачу фактически переводить это в цифровой формат. Более того, сохранить для определенных наших граждан старшего поколения возможность любого другого формата", - сказала она.

По словам министра, архивные медицинские документы оцифровать не получится. "То есть нужно понимать, что одномоментно вся страна на цифровую здравоохранение не перейдет", - добавила Скворцова.

Интеллектуальные программы

Второе направления развития цифрового здравоохранения тесно связано с работой с Минкомсвязи. Перед ведомствами стоит задача к 2019 году завершить создание телемедицины как связи межу медицинскими организациями разного уровня.

"Основную работу мы уже проделали. Она фактически в стадии завершения. Мы создали вертикали между федеральными медицинскими центрами по разным профилям и соответствующими подразделениями региональных медицинских центров. С тем, чтобы в любое время суток и днем, и ночью можно было получить высококвалифицированные медицинскую консультацию, в том числе с приборов", - сказа она.

Отдельное направление в этой работе посвящено внедрению интеллектуальных программ, в том числе для формирования и распознавания визуальных образов тех или иных заболеваний. По словам Скворцовой, в нескольких пилотных регионах уже ведется работа по компьютерному распознаванию некоторых видов рака по томограммам и рентгенограммам. Компьютер распознает 1-2 стадии рака легкого, в том числе, по словам министра, в некоторых сложных случаях, как например, в ситуации прикорневого рака легкого.

"С большей чувствительностью и специфичностью, чем самый лучший эксперт, может оценить. И то, что эксперт может пропустить, какие-то нюансы в изображении, компьютер не пропускает", - добавила она.