ФССП: почти 2 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Почти 2 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за невыплаченных долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"В первом квартале этого года количество постановлений о временном ограничении выезда из РФ превысило 1,9 млн", - сказали в пресс-службе.

В ФССП отметили, что это на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Вместе с тем, рассказали в пресс-службе, с начала 2017 года приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворены из РФ 7,9 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.