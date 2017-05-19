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ФССП: почти 2 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов

Общество
19 мая, 14:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, мая. /ТАСС

В ведомстве отметили, что это на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Почти 2 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за невыплаченных долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"В первом квартале этого года количество постановлений о временном ограничении выезда из РФ превысило 1,9 млн", - сказали в пресс-службе.

В ФССП отметили, что это на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Вместе с тем, рассказали в пресс-службе, с начала 2017 года приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворены из РФ 7,9 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

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