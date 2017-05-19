К обсуждению вопроса о передаче РПЦ объектов в Суздале могут привлечь главу Эрмитажа

ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Руководство Владимирской области намерено привлечь к обсуждению вопроса о передаче музейных объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Суздале Русской православной церкви (РПЦ) президента Союза музеев, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом сообщила журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Я думаю, что это надо, во-первых, обсуждать очень аккуратно, очень тактично, со специалистами, с профессионалами, у нас есть председатель музейного сообщества Пиотровский, и мы обязательно его тоже привлечем к обсуждению этой темы. И я думаю, что ее надо обсуждать открыто, чтобы население знало, куда и как мы будем двигаться", - подчеркнула губернатор.

Глава региона также подчеркнула, что вопрос не будет решаться быстро. "Для этого нужно время", - добавила Орлова.

18 мая на презентации концепции развития Владимиро- Суздальского музея-заповедника гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев заявил о том, что Русская православная церковь направила в Росимущество заявки на передачу объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, который входит в состав музея-заповедника. Кроме того, сейчас на рассмотрении у Росимущества находятся заявки на передачу Георгиевского собора в Гусе-Хрустальном, где находится Музей хрусталя им. Мальцовых, трех объектов в Суздале - Спасо-Преображенского собора, Знаменской церкви и приказной избы, а также двух объектов во Владимире - Троицкой церкви с Музеем хрусталя и Золотых ворот.

Государственный Владимиро-Суздальский историко- художественный и архитектурный музей-заповедник был образован 11 сентября 1958 года. В него входят памятники архитектуры Владимира, Суздаля, Кидекши и Боголюбова, усадьба Храповицкого в Муромцево. Кроме того, музей- заповедник располагает крупнейшей в стране коллекцией хрусталя. В 2016 году объекты музея посетили в общей сложности 1,1 млн человек, из них более 100 тыс. человек - это иностранные туристы.