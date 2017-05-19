Мэр Сочи намерен установить курортный сбор на уровне 20-30 рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Курортный сбор в городе Сочи, который вошел в число территорий пилотного проекта по введению посуточного сбора с туристов, не должен превышать 30 руб. Такое мнение на пресс-конференции в Москве озвучил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"Я бы в самом начале сделал этот взнос не больше 20 руб. и посмотрел, как это будет восприниматься. Потому что, когда Турция демпингует, будет неправильно увеличивать сбор на 100 руб. в день. Это будет передано органам местной власти", - сказал Пахомов. Позже в беседе с журналистами мэр назвал максимальной отметку в 30 руб. за сутки пребывания.

Пахомов отметил, что курортный сбор будет способствовать развитию городской среды. "Мы на Сочи тратим 4,5 млрд руб. в год, чтобы принимать туристов. Откровенно говоря, сегодня мы это делаем за счет края, потому что сумма не окупается", - добавил он.

Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу. Перечисленные регионы готовят нормативные документы и прорабатывают механизмы создания фондов развития курортной инфраструктуры, где будут аккумулироваться собранные средства. Рекомендованный в законопроекте размер сбора - 100 руб. Планируется, что собранные средства будут направляться через бюджетные фонды на ремонт и модернизацию объектов курортной инфраструктуры.