Рособрнадзор прекратил действие лицензий четырех частных вузов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор с 11 по 18 мая прекратил действие лицензий четырех частных образовательных организаций по результатам проверок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии следующих вузов: Институт национальной безопасности и управления рисками, Научно-исследовательский инжиниринго-консалтинговый центр, Институт образования и науки, Институт технологии и бизнеса.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановке или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).