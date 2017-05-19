Почта Финляндии выпустит марки с изображением сауны и истории муми-троллей

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В честь столетия Финляндии, которое республика празднует в этом году, финская почта планирует выпустить целую серию тематических почтовых марок с изображениями любимых финнами мест и героев. В ведомстве сообщили, что их представят на крупнейшей в стране филателистской выставке "Финляндия 2017", которая начнется 24 мая в городе Тампере.

Летом 2016 года почта вместе с газетой Ilta-Sanomat собрала около 1,5 тыс. снимков саун, присланных читателями. "Жюри выбрало четыре фотографии, чтобы включить их в буклет, и добавило еще одну на ту же тему - с Аландских островов (автономии в составе Финляндии)", - рассказали в пресс-службе.

По словам менеджера по дизайну, председателя жюри Томми Кантолы, на фото запечатлена финская сауна в летний период с ее особой атмосферой и близостью к природе.

Еще одной темой для новых марок стала история муми-троллей - популярных персонажей финской писательницы и художницы Туве Янссон (1914-2001). Их выпуск приурочен к открытию нового музея в Тампере, посвященного этим книжным героям. "Для марок отобраны изображения муми-троллей из разных десятилетий, чтобы проиллюстрировать развитие персонажей с течением времени", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, почта также планирует представить марку с гербом Финляндии - повернутым в профиль львом, который держит в правой лапе меч. Это будет своего рода дань памяти первым маркам независимой Суоми, выпущенным в 1917 году. Их дизайн тогда разработал архитектор Элиэль Сааринен, основоположник стиля модерн в финской архитектуре, по проектам которого были построены в том числе железнодорожные вокзалы в Хельсинки и Выборге.

Первая разработанная Саариненом почтовая марка увидела свет 1 октября 1917 года, когда Финляндия еще не обрела независимость, остальные марки в серии были опубликованы в конце декабря того же года, а позже к ним было добавлено еще 19. Для почтовых отправлений они использовались вплоть до конца 1930 года.

История независимости

6 декабря 1917 года финский сейм (парламент) принял решение объявить Суоми независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года. Финляндия, рассмотрев несколько планов нового государственного устройства, в том числе и возможность установления собственной монархии, в итоге выбрала республиканский путь развития и следует ему до сих пор. С 1809 года страна находилась в составе России как Великое княжество Финляндское.

В республике по случаю столетия независимости в этом году проходит множество различных мероприятий. Девизом и главной темой юбилейного года выбрано слово "Вместе". Согласно опросу, проведенному государственным Центром статистики, 92% финнов уверены, что именно общий труд всех финнов станет одним из главных факторов успеха республики в будущем.