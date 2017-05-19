Выпускники Школы парламентаризма предлагают ввести в РФ пост омбудсмена по правам педагога

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выпускники Высшей школы парламентаризма (проект "Молодой гвардии Единой России") предлагают учредить в России должность уполномоченного по правам педагогического работника. Об этом рассказала ТАСС руководитель проекта Юлия Перегудова.
По ее словам, эта инициатива вошла в число 21 проекта по изменению законодательства, которые представили выпускники школы. "Выпускниками школы был подготовлен проект закона об уполномоченном по правам педагогических работников в РФ", - сказала Перегудова.
Она добавила, что проект был разработан студентами Московского педагогического государственного университета и призван "повысить социальную значимость педагогов и престиж педагогического труда".
"Всего была отобрана 21 инициатива. Проекты, предложенные выпускниками школы, затрагивают абсолютно разные сферы от изменений некоторых статей КоАП и других кодексов до регулирования инклюзивного образования", - отметила она. "По итогам слушаний все инициативы будут доработаны согласно рекомендациям экспертов, пройдут повторный отбор, а лучшие будут направлены в профильные министерства, комитеты и ведомства", - заключила Перегудова.
Проект Высшей школы студенческого парламентаризма был представлен "Молодой гвардией Единой России" в феврале. В рамках школы были запланированы различные семинары и лекции действующих парламентариев и представителей органов исполнительной власти. Проект проходил в более чем 30 регионах РФ в марте-апреле. В Москве для обучения в школе было отобрано 200 человек, конкурс составил 28 человек на место.