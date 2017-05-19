Сборная Москвы стала лидером V Национального чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборная Москвы стала лидером V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), об этом сообщили в пресс-службе союза WorldSkills Russia.

19 мая на торжественной церемонии закрытия финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Краснодаре были объявлены победители самых масштабных соревнований по профессиональному мастерству за всю историю движения WorldSkills в России.

"Команда Москвы вновь стала лидером медального зачета, завоевав 22 золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Сборная столицы была чемпионом финала IV Национального чемпионата, который прошел в Московской области в 2016 году", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители сборной Республики Татарстан, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Третье место в рейтинге заняла команда Краснодарского края, добавив в копилку своего региона шесть золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.

С 16 по 18 мая в соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона. В 2017 году впервые в России на площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов: это участники деловой программы, эксперты, конкурсанты и гости.

Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.