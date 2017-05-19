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В Краснодаре прошла церемония закрытия финала V Национального чемпионата WorldSkills

Общество
19 мая, 21:51 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

На чемпионат в Краснодар съехались 1200 конкурсантов, которые определяли лучших по 113 компетенциям, их успехи оценивали 1400 экспертов

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КРАСНОДАР, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Финал V Национального чемпионата WorldSkills завершился в Краснодаре.

Практически все дни соревнований в Краснодаре было пасмурно, но в день торжественного закрытия выглянуло солнце, потеплело. На площадке собрались несколько тысяч человек, из разных регионов России и стран мира. Они поздравляли победителей, танцевали и делали селфи на фоне концертной площадки, с которой в это время их поздравляли организаторы и первые лица края.

"Вы показали сегодня те компетенции, то преимущество, что есть у вас. Не важно, какую профессию вы выберете, важно, чтобы вы сделали это профессионально", - сказала участникам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Выступивший следом генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов напомнил о масштабах турнира в Краснодаре. "Завершается наш праздник - пятый Национальный чемпионат, самый большой в мире. При помощи чемпионата мы пытаемся очень быстро поменять систему подготовки. Я хотел бы также поблагодарить за прекрасную организацию чемпионата, это огромная заслуга Краснодарского края", - отметил Уразов.

"Вы живете не в виртуальном, а в реальном мире. Создаете жизнь вокруг себя собственными руками и можете видеть плод своего труда, - посоветовал участникам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Ваши умения, старания напор очень нужны нашему краю и нашей стране. Это будушее в ваших руках и эти руки очень надежны".

Призовые места

Первыми в командном зачете были названы победители в JuniorSkills - профориентационных состязаниях школьников в профессиональном мастерстве. Здесь лидером стала сборная Москвы. Вторые и третьи места заняли Татарстан и Новосибирск. В WorldSkills первые три места взяли Москва, Татарстан и Кубань.

Победители и призеры, чьи имена озвучили в пятницу, вошли в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии отберут российских участников мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году. Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

В этом году он проходил с 15 по 19 мая. На чемпионат в Краснодар съехались 1200 конкурсантов, которые определяли лучших по 113 компетенциям, их успехи оценивали 1400 экспертов.

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Персоны
Чупшева, Светлана Витальевна
Темы
WorldSkills
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