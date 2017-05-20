Пучков открыл на западе Москвы первый музейно- просветительский центр МЧС России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков открыл на территории Филевского парка на западе Москвы первый музейно-просветительский центр министерства.

"Мы открываем первый Всероссийский комплексный музейно- просветительский центр, который будет работать круглый год и открыт для всех желающих. Он станет первым шагом обучения молодежи основам безопасности жизнедеятельности и доведения до всех граждан истории и традиции службы спасения, пожарной охраны", - сказал министр на церемонии открытия центра.

По его словам, в просветительском центре выставке представлены все достижения российской промышленности, новейшие разработки и технологии, раритетные образцы техники и история развития пожарно-спасательного дела вплоть до сегодняшнего дня для популяризации работы пожарных и спасателей.

Министр отметил, что обучение основам безопасности населения, в первую очередь детей и подростков, - одно из основных направлений работы МЧС России. "Дети должны знать, как оказать помощь себе и другим, как вести себя в той или иной ситуации. Здесь их будут обучать навыкам оказания помощи", - сказал Пучков.

"С сегодняшнего дня во всех регионах России стартует подобная масштабны просветительская работа. Для нас важно, чтобы во всех регионах проводилось обучение населения, чтобы люди знали основные правила безопасного поведения", - отметил Пучков.

Площадки музейно-просветительского центра

Территория центра включает несколько интерактивных площадок, которые будут интересны не только взрослым, но и детям: мемориальную, выставочную, профессиональную, детскую игровую.

Посетители парка смогут познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России, здесь представлены основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях, начиная от местной противовоздушной обороны 1930-х годов.

В павильонах выставочной зоны размещены образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Здесь же демонстрируется и раритетная пожарно- спасательная техника. Один из павильонов отведен под фотовыставку.

Особое место на территории музейно-просветительного центра МЧС России заняла аллея героев, посвященная памяти сотрудников министерства, погибших при защите Отечества и исполнении служебных обязанностей. Для детей предусмотрены детские площадки, где в игровой форме будут обучать основам безопасности жизнедеятельности, проводить мастер-классы и викторины.

На "профессиональной" площадке посетители центра смогут примерить боевую одежду пожарного, поработать с гидравлическим спасательным инструментом, потушить самостоятельно очаг возгорания, почувствовать себя водителем пожарного автомобиля и сделать фото на память.

На территории центра также расположился мобильный пункт питания и палатки, где можно будет попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.