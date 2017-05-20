Федеральная палата адвокатов России автоматизирует распределение адвокатов по назначению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко рассказал о планах автоматизировать распределение бесплатных адвокатов (адвокатов по назначению).

"У нас задача сделать автоматизированную систему управления по распределению дел с адвокатами по назначению. Следователь будет заходить в эту базу, заполнять заявку, в которой будет прописано, когда ему нужен адвокат, в каком регионе и на какое следственное действие. Компьютер сам выберет ему адвоката в порядке очереди", - рассказал Пилипенко в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Глава ФПА подчеркнул, что прежде всего автоматизированное распределение позволит исключить возможность для следователей "вызывать своих, удобных адвокатов". Между тем, по словам Пилипенко, создание такой единой электронной базы не будет быстрым, по его оценке, она сможет функционировать не ранее, чем через десять лет.

"Все, конечно же, проходит не без споров, не без дискуссий, так как коллеги привыкли жить по-старому и по-старому распределять адвокатов. Поэтому часто и бывает так, что "совершенно случайно" в три часа ночи мимо следствия проходит адвокат, его тут же хватают, и он подписывает все протоколы", - сказал Пилепенко.

Он рассказал, что подобные локальные электронные базы распределения адвокатов уже функционируют в нескольких регионах страны, в том числе в Калининграде и Перми. "Мы сейчас пока призвали коллег в каждом регионе создать свою электронную базу, чтобы потом иметь возможность их объединить в единую базу адвокатов", - заключил глава ФПА.

Пилипенко также рассказал, что ФПА намерена добиться высокого профессионального уровня адвокатов за счет постоянного повышения ими своей квалификации. "Мы хотим добиться того, чтобы через пять лет адвокат был на голову выше любого участника судопроизводства - прокурора, судьи, кого угодно. Повышение квалификации - эта та самая тема, которая позволит нам это сделать", - сказал руководитель палаты.

Экзамены для кандидатов

Глава ФПА также сообщил, что палата не намерена в рамках реализации реформы отменять экзамены для юристов - кандидатов в адвокаты.

"Мы не планируем их отменять, но мы за упрощенные экзамены для претендентов, имеющих пять лет юридического стажа. Для таких кандидатов вполне достаточно сдать экзамен на знание Кодекса профессиональной этики и закона об адвокатуре", - сказал он. Пилипенко пояснил, что конкретного решения по данному вопросу пока не принято, он все еще остается темой для горячих дискуссий.

"Лично моя позиция, что это должен быть полноценный экзамен, но с большим исключением для ряда категорий, например, для юридических консультантов, имеющих стаж работы в специальности. Человек работает в крупной российской консалтинговой компании или транснациональной компании, десять лет структурирует сделки, но вот так сложилось, что адвокатура объединяется и теперь ему надо сдавать экзамен. Зачем? Ведь и так понятно, что он обладает достаточной квалификацией", - сказал ТАСС замминистра юстиции Юрий Любимов.

По его словам, также стоит освободить от экзамена и преподавателей юридических вузов.

Вместе с тем он отметил, что министр юстиции Александр Коновалов имеет по этому вопросу более жесткую позицию и считает, что должен быть полноценный экзамен для всех кандидатов в адвокаты.

Реформа системы юридических услуг предполагает введение так называемой адвокатской монополии, когда профессионально представлять интересы граждан в судах смогут только адвокаты. В настоящее время Минюст во взаимодействии с Федеральной палатой адвокатов и представителями российских и международных юридических фирм продолжает работу над концепцией реформирования системы юридических услуг.