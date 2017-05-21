Россиянин, совершающий кругосветку на мотоцикле, доехал до самого южного города Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Москвич Олег Харитонов, проехавший в одиночку на мотоцикле 112,6 тыс. км, добрался до самого южного города Аргентины - Ушуайи. Как сообщил россиянин ТАСС, в субботу он также побывал в месте, которое в южноамериканской республике называют "краем света".

"Там есть лес из необычных и потрясающе красивых деревьев, но главное там запах, как в нашем лесу, осеннем, сыром", - отметил путешественник. "В том месте очень много думаешь о доме, и когда я развернул там свой мотоцикл, первой мыслью было, что теперь я еду к своей дочке", - поделился он.

Начиная с воскресенья путешественник будет двигаться на север, чтобы доехать до Аляски, откуда он отправится в Россию. "Первоначально я планировал ехать вдоль Анд, но, похоже, из-за погоды придется внести серьезные коррективы, потому что у гор холоднее, и уже может лежать снег", - отметил Харитонов.

Трудности в дороге и приятные встречи

По его словам, на пути в Ушуайю, "самым трудным оказался марафонский режим: много часов в пути, мало сна и общения". Как пояснил путешественник, ему нужно было как можно быстрее доехать до Ушуайи, чтобы успеть до заморозков. Опасные ситуации также создавали ламы и другие дикие животные. "Пару раз они перескакивали дорогу прямо перед самым носом, но, к счастью, все обошлось", - отметил Харитонов.

Неожиданным препятствием для путешественника оказалась акция протеста на въезде в город Рио-Гальегос, участники которой перекрыли дорогу. Как отметил путешественник, сначала манифестанты отказывались дать ему проехать. "Но потом я рассказал про свою кругосветку, сколько я уже проехал, чтобы сюда попасть, и они посмотрели, какой я замерзший, и пропустили", - рассказал он.

В дороге на юг ночлегом россиянина обеспечивали соотечественники, которые внимательно следили за передвижениями путешественника и с охотой предлагали свою помощь. "Прием, которые мне оказали, превзошел все мои ожидания. Люди не только ждали меня, но и готовили разные сюрпризы. Было необычно, интересно, и могу сказать, что это были одни из самых ярких встреч за все мое путешествие", - рассказал Харитонов.

Маршрут кругосветки

Путешественник выехал из Москвы 20 августа 2014 года, пересек Россию на восток, сделал круг по Юго-Восточной Азии, Среднему и Ближнему Востоку, объездил всю Европу и спустился по западному побережью Африки из Марокко до ЮАР. Всего на данный момент Харитонов побывал в 62 странах. Вернуться в российскую столицу Харитонов планирует в августе 2018 года. Поддержку ему, в частности, оказывает Федерация мототуризма России.