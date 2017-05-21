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"Цирк Барнума и братьев Ринглинг" выступит в США со своим последним шоу

Общество
21 мая, 9:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Закрытие цирка связано с требованиями многочисленных организаций по защите прав животных

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© AP Photo/Julie Jacobson

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Известный американский "Цирк Барнума и братьев Ринглинг" (Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus), просуществовавший почти полтора столетия, представит свое последнее шоу. Представление, завершающее историю легендарного шапито, пройдет в концертном зале города Юниондейл (штат Нью-Йорк). Закрытие цирка связано с требованиями многочисленных организаций по защите прав животных отказаться от номеров с участием дрессированных зверей, представляющих основу программы.

Цирк начал свою историю еще в 1871 году, когда антрепренер Финеас Барнум основал в нью-йоркском районе Бруклин компанию, объединившую цирк и зверинец, и получившую вскоре название "Цирк Барнума и Бейли" (Джеймс Бейли стал позже партнером Барнума). Основными номерами программы было выступление животных и так называемое "шоу уродцев", в котором зрителям показывали людей необычной внешности. После смерти Барнума цирк был продан братьям Ринглинг в 1907 году за $400 тысяч.

О закрытии цирка было объявлено в январе этого года после того, как ее нынешняя компания-владелец (Feld Entertainment) проиграла суды по искам различных обществ и организаций по защите прав животных. В мае прошлого года цирку пришлось отказаться от номера с азиатскими слонами, что привело к резкому падению посещаемости.

В настоящее время в труппе работает около 100 человек, которые после закрытия цирка вынуждены будут перейти на работу в другие развлекательные организации и программы. Животные, выступавшие в программе, уже нашли себе новых хозяев и дрессировщиков.

Заключительная программа цирка называется "Невероятное шоу" (Out of This World). Артисты представят зрителям традиционные номера, включая акробатов на лошадях, воздушных гимнастов на трапеции и шоу клоунов. В течение сегодняшнего дня будут показаны сразу три представления. Самое последнее из них запланировано на 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск) и будет транслироваться в прямом эфире на сайте цирка и его странице в Facebook.

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