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В Москве начинаются профилактические отключения горячей воды

Общество
22 мая, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 22 мая./ТАСС

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов

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МОСКВА, 22 мая./ТАСС/. Летние профилактические отключения горячей воды начинаются с понедельника в Москве. Как сообщили в столичной мэрии, срок отключения не превысит 10 дней, а в некоторых случаях - недели.

"В это время специалисты проводят профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и в центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов с применением новых технологий", - отметил представитель мэрии.

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа.

Сроки отключения горячей воды в Москве в этом году были сдвинуты на две недели из-за холодной погоды. По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе будет около 17-20 градусов, ночных заморозков не ожидается, возможны дожди. Самым холодным на этой неделе будет понедельник, термометры покажут 13-15 градусов.

Вся информация - на сайте МОЭК

Отключения начнутся сразу во всех округах столицы. "Для каждого района подготовлен свой график отключения", - отметили в мэрии, добавив, что узнать "час икс" для своего адреса москвичи смогут на сайте компании "МОЭК", основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.

Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте, это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация. В этом случае появится соответствующее уведомление.

Пожаловаться на нарушение графика отключения горячей воды москвичи могут на портале "Наш город".

Ежегодное отключение горячей воды "на профилактику" связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтом теплотрасс. Также планируется переложить несколько сотен километров теплосетей с заменой на трубы из сшитого полиэтилена и стальные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые позволяют свести сроки отключений к минимуму.

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