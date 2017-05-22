Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю

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ГААГА, 22 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Торжественные мероприятия по случаю Дня освобождения и спасения по еврейскому календарю прошли в воскресенье вечером в Амстердаме. Собравшиеся иудеи прочитали молитвы и исполнили религиозные песни в память о победе над нацизмом в 1945 году и зажгли свечи в память о погибших во Второй мировой войне.
Как отметил в беседе с ТАСС раввин Амстердама Элиэзер Вольф, это новый праздник для еврейского сообщества в столице Нидерландов. "Как вы знаете, День освобождения и спасения был внесен в еврейский календарь только в 2015 году по инициативе вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева", - напомнил он. И это решение, по мнению раввина, было очень разумным.
"Да, у нас есть так называемый День катастрофы, когда мы вспоминаем жертв Холокоста, но при этом мы не учитывали три вещи, - подчеркнул Вольф. - Во-первых, что много солдат, в том числе и евреев, погибло не в концлагерях, а в борьбе с фашизмом. Во-вторых, мы также должны благодарить Бога за то, что часть евреев осталась жива, за то, что они были освобождены. И в-третьих, у нас нет никакого праздника, привязанного именно к 9 мая 1945 года".
По словам Вольфа, все эти пробелы и призван восполнить новый праздник в еврейском календаре, ведь именно в этот день, 26 ияра 5705 года или 9 мая 1945 года (по григорианскому календарю) капитулировала нацистская Германия. В этом году 26 ияра приходится на понедельник, 22 мая, а служба в Еврейском доме культуры в Амстердаме прошла вечером перед самим праздником. И в последующие годы в связи с разницей в системах летоисчисления День освобождения и спасения не обязательно будет приходиться на 9 мая, однако в любом случае он будет выпадать на другую дату в мае или начале июня.
"Праздник отмечается в этом году в первый раз, и люди должны к нему привыкнуть, - заметил раввин. - Но я думаю, что если мы все правильно объясним, то наше сообщество поймет всю его важность".
В беседе с ТАСС по окончании службы военный раввин майор Давид Гайллард признался, что ему еще самому надо привыкнуть к этому празднику. "Но надо сказать, я был очень впечатлен, когда раввин в своей речи отметил, что в этот день мы должны не только чтить память погибших, но также праздновать победу и свободу, которую мы получили по окончании войны", - заметил он.