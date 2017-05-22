Археологи нашли в центре Москвы считавшийся утраченным белокаменный мост XVII века

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Каменный фундамент и кирпичную арку белокаменного моста XVII века нашли археологи на Славянской площади в Москве во время ремонта водопровода в рамках программы "Моя улица". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Отмечается, что мост долгое время считали утраченным, а единственное упоминание о находке встречалось в документе почти четерыхсотлетней давности.

Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города, его использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В период правления Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы - разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.

Глава Мосгорнаследия сообщил, что конструкция моста была серьезно повреждена коммуникациями, проложенными во времена СССР, и стала хрупкой. Археологи считают, что мост неоднократно ремонтировали. "Теперь мост законсервирован естественным образом. Вся полученная информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы", - сказал он.