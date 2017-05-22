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Матвиенко считает недопустимым оказание платных медицинских услуг детям

Общество
22 мая, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Государство в состоянии обеспечить лечение детей, подчеркнула спикер Совфеда

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимым предоставление платных медицинских услуг в детском здравоохранении, помощь детям должна быть доступной.

Такое мнение она высказала на первом заседании общественного совета федерального партийного проекта "Здоровье - детям".

"Есть несколько примеров, даже по Москве, когда родителям предлагали платную медицинскую помощь, то ли компьютерную томографию, то ли еще что-то. Что касается детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном здравоохранении быть не должно", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что государство в состоянии обеспечить лечение детей.

Спикер верхней палаты отметила, что "Здоровье - детям" является самым главным партийным проектом, так как касается здоровья нации. "Если мы будем так подходить к его реализации, то нам удастся многого добиться", - сказала Матвиенко, отметив, что все члены совета осведомлены о проблемах с предоставлением качественной медпомощи детям.

По ее словам, важнейшим является строительство и ввод перинатальных центров, создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям, детям, снижение материнской и младенческой смертности. "В соответствии с программой развития перинатальных центров в России, к концу этого года в 30 регионах страны должны открыться 32 перинатальных центра, стоимость каждого из которых составляет от 1,2 до 3 млрд рублей. В рамках партийного проекта "Единая Россия" взяла на себя контроль за ходом строительства, вводом в эксплуатацию 19 центров", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что в каждом регионе должен быть создан "серьезный координирующий центр для оказания педиатрической помощи". "Для этого надо рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте детских больниц и поликлиник", - сказала Матвиенко, также отметив проблему кадров в педиатрии. "Не хватает специалистов, приходится ждать приема несколько недель. Это не является показателем качества нашего здравоохранения", - подчеркнула спикер.

Кроме того, председатель СФ отметила необходимость оптимизации работы медперсонала в школах и в детских садах, особое внимание при этом следует уделить работе с детьми-инвалидами. В ходе заседания Матвиенко обратилась к общественному совету с просьбой в условиях начала формирования трехлетнего бюджета расставить приоритеты программы, чтобы необходимые мероприятия были финансово обеспечены.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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