Аксенов обещает компенсации владельцам квартир в самострое, попавшем под снос в Крыму

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ЯЛТА, 22 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал выплатить компенсации добросовестным покупателям квартир в жилых домах, признанных самовольно возведенными и попадающими под снос в Крыму. Но таких домов будут единицы, сообщил политик журналистам.
"Там единичные варианты (таких жилых домов, попадающих под снос - прим. ТАСС), которые мешают всему, противоречат логике, здравому смыслу, законодательству. Да, они будут снесены, при этом, добросовестным покупателям (квартир) будут рассматриваться варианты компенсаций за это жилье", - сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что власти в районах Крыма в рамках инвентаризации жилых домов выявили порядка 3,2 тыс. объектов самовольного строительства. При этом, наибольшее количество самовольно построенных жилых домов выявлено в Нижнегорском районе, а именно 796, на втором месте Судак, где обнаружено 612 таких объектов. В Ялте среди жилых домов насчитали 406 самостроев, в Симферополе - 247, в Советском и Раздольненском районах - 196 и 147 построек соответственно.
В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется, массовый снос, как ожидается, в этом году начнется с Алушты.