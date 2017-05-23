Кабмин утвердил правила формирования и ведения справочника профессий

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения государственного информационного ресурса "Справочник профессий", а также перечень содержащейся в нем информации. Текст постановления был опубликован на сайте кабмина.

"В соответствии с правилами формирование и ежегодная актуализация справочника будут проводиться на основе информации о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, об утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах, официальной статистической информации, представленной в Минтруд России", - говорится в сопроводительных документах.

Полномочия по координации формирования, ведения и ежегодной актуализации справочника закреплены за Министерством труда и социальной защиты РФ, а организация и проведение такой работы - за НИИ труда в рамках исполнения государственного задания.

Принятые решения направлены на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, организацию профессионального образования с учетом новых требований к квалификациям и планированию профессиональной карьеры, отмечают в правительстве.