ВОЗ может не допустить некоторые страны к выбору нового главы организации

ЖЕНЕВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Число стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые примут участие в голосовании и выберут нового директора организации, станет известно накануне самих выборов 23 мая. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"В данным момент этот вопрос обсуждается. Решение о том, какие страны будут допущены к голосованию, будет принято непосредственно перед началом выборов", - сказал он.

Язаревич отметил, что мотивом для недопуска страны может быть имеющаяся задолженность по взносам. Всего 190 стран-членов ВОЗ представили свои полномочия на участие в голосовании. Из них по состоянию на 22 мая не заплатили взнос пять стран.

"Страны, которые пока не допущены к голосованию: Украина, Сомали, Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская Республика", - уточнил сегодня на брифинге представитель пресс-службы ВОЗ.

Процедура выборов начнется в 14:00 по местному времени (15:00 мск) с презентаций программ кандидатов на пост директора. Для избрания новому директору необходимо набрать 2/3 голосов. Как уточнили в пресс-службе ВОЗ, может потребоваться до четырех этапов голосования, поэтому окончательно решение может быть принято уже заполночь.

Значимые выборы

Генеральный директор - главное административное и техническое должностное лицо в ВОЗ. Он осуществляет контроль за международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.

К нынешним выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением. Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, лихорадки Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.

Впервые на пост генерального директора ВОЗ претендуют три кандидата.

Кандидаты на пост

В списке сейчас: 67-летний Дэвид Набарро (Великобритания), 51-летний Тедрос Аданом Гебреисус (Эфиопия) и Санья Ништар (Пакистан). Изначально их было шесть, но после собеседований с членами Исполкома ВОЗ трех претендентов отсеяли. Трое оставшихся имеют солидный опыт работы в системе здравоохранения.

Набарро окончил Оксфордский университет; специалист в области репродуктивной эндокринологии; с 1998 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. С 1999 года он работает на различных постах в ООН и ВОЗ, в том числе с 2016 года является специальным советником генерального секретаря ООН по Повестке дня в области устойчивого развития.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии.

Ништар родилась в 1963 году в Пешаваре, окончила Хайбергский медицинский колледж, в 2002 году получила степень доктора медицины в Королевском колледже Лондона, с 2005 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. В 2013 году занимала должность федерального министра в правительстве Пакистана, имеет большой опыт работы в рабочих группах и комиссиях ВОЗ.

Участие России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в качестве председателя проходящей сейчас Ассамблеи ВОЗ проведет выборы нового генерального директора ВОЗ и подпишет с ним контракт.

В ходе сессии 70-й Ассамблеи ВОЗ будут приняты ряд резолюций и глобальные планы действий по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и другим актуальным вопросам.

Сама Ассамблея определит общие политические направления деятельности организации на предстоящие 12 месяцев.