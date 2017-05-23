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Путин 24 мая вручит госнаграды и проведет совещание с кабмином

Общество
23 мая, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Награды из рук президента получат около тридцати россиян, работающих в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 мая в Кремле примет участие в церемонии вручения государственных наград. Как сообщает пресс-служба Кремля, "около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта, промышленности получат из рук президента ордена и знаки о присвоении почетных званий".

В этот же день Путин проведет очередное совещание с членами правительства. "Основной темой встречи станет вопрос повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - добавили в Кремле.

"Чуть позже, на совещании по экономическим вопросам, глава государства обсудит с руководителями министерств и ведомств новые инструменты поддержки экономической активности в Российской Федерации и перспективы инвестиционно-технологического развития страны", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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