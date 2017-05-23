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Активисты ОНФ выявили в Крыму 328 км "убитых" дорог

Общество
23 мая, 15:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Активисты попросили власти региона включить эти участки в планы ремонта на 2017-2018 годы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили в Республике Крым 605 "убитых участков" дорог общей протяженностью 328 км и просят власти региона включить эти участки в планы ремонта на 2017-2018 гг. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Всего в "Народный рейтинг" вошли 605 "убитых участков", нанесенных жителями Крыма, что составляет порядка 328 километров дорог", - говорится в сообщении. Например, в крымской столице местные жители внесли более 170 таких участков, а в Ялте - более 120, рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечено, что подготовленная информация направлена главе региона Сергею Аксенову. "В письме к главе республики ... представители Народного фронта попросили учесть прилагаемые предложения и мнение населения при проведении ремонтных работ в Крыму и включении в планы ремонта в 2017-2018 годах дорог, находящихся в ненормативном состоянии", - уточнили в отделении ОНФ.

Крымские общественники также заявили, что "будут держать на контроле учет направленных предложений в ходе формирования планов ремонта дорог и проводить рейды по оценке качества проводимого ремонта".

Дороги Крыма и ОНФ

Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" направлен на формирование дорожной политики в регионах России и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. В определении приоритетных дорог для проведения ремонта может принять участие каждый россиянин, добавив на интерактивную карту, создаваемую ОНФ, "сигнал о плохой дороге" или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в 4050-е годы XX века. Ранее сообщалось, что, по оценкам республиканского министерства транспорта, из порядка 14,67 тыс. километров автодорог в регионе 80,3% "не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию". В Севастополе, где дорожная сеть составляет 976 километров, ситуация чуть лучше - там, по оценкам местной власти, около 60% дорог не соответствуют нормативам.

Ранее сообщалось, что за 2016 год на развитие дорожного комплекса Крыма выделено более 16 млрд рублей. При этом, за год дорожники отремонтировали около 265 км автодорог - это в 2,6 раза больше, чем в 2015-м.

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