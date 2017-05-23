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Возле "Гоголь-центра" проходит стихийный митинг в поддержку Серебренникова

Общество
23 мая, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Более 100 человек собрались у театра после того, как стало известно о проведенных у режиссера обысках в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стихийный митинг в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова проходит возле здания театра в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, у театра на улице Казакова собрались более 100 человек, большинство из которых пришли поддержать режиссера после того, как стало известно о проведенных у него обысках в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения. Обстановка на месте спокойная, никаких нарушений общественного порядка нет.

Тем не менее к "Гоголь-центру" приехали полицейские, которые просят людей разойтись, уйти с проезжей части и не мешать проезду транспорта. Люди пока остаются возле театра, где в ближайшее время должна состояться премьера спектакля "Мертвые души".

Ранее актриса Чулпан Хаматова сообщила, что коллеги и друзья Серебренникова надеются, что следствие будет проходить объективно и справедливо. "Кирилл Серебренников - это один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам", - добавила Хаматова.

По ее словам, поддержку Серебренникову уже выразили такие актеры, как Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

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Ситуация вокруг "Гоголь-центра"
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Серебренников, Кирилл Семенович
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