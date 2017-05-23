Евкуров предложил запретить в Ингушетии продажу алкоголя в значимые праздники

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МАГАС, 23 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил полностью запретить в регионе розничную продажу алкоголя в значимые праздники. Соответствующий законопроект руководитель республики внес в местное Народное собрание, сообщил во вторник на своей странице в instagram председатель законодательного органа Ингушетии Зелимхан Евлоев.
Он отметил, что депутаты намерены поддержать законопроект. "Парламент Ингушетии законодательно запретит розничную торговлю алкогольной продукцией. Ограничения по реализации спиртосодержащих напитков будет вводиться в праздничные дни: месяц Рамадан, праздник Ид аль-Фитр, День защиты детей, День знаний, последний звонок. Соответствующий законопроект во вторник внесен в Народное собрание главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым" - написал он. Евлоев отметил, что если этот законопроект будет принят, то продавать спиртное в праздники в республике запретят "даже в дневные часы".
По словам спикера ингушского парламента, внесенный главой республики законопроект предусматривает штраф от 4 до 50 тыс. рублей за торговлю алкоголем в праздники. Евлоев добавил, что в пояснительной записке к документу говорится, что эти меры направлены на ограничение потребления алкогольной продукции, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.
"На ближайшем заседании законопроект будет рассмотрен. Депутаты, поддерживая запрет на продажу алкоголя в священный месяц рамадан, апеллируют к религиозным чувствам верующих. В месяц рамадан мусульмане держат пост, но в магазине, куда мы все ходим за продуктами, верующие могут натолкнуться на спиртные напитки. Временный "сухой закон" имеет позитивный посыл и учитывает особое состояние верующих, соблюдающих строгий пост", - пояснил спикер.
Ранее парламент республики ограничил время розничной торговли алкогольной продукцией на территории региона. С 2010 года магазинам запрещено продавать спиртные напитки с 20:00 до 10:00. Кроме того, введен полный запрет на продажу слабоалкогольных и тонизирующих напитков.