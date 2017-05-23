Путин с благодарностью принял книгу от поэтессы Лидии Хямеляниной

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Краснодар кратко пообщался с поэтессой Лидией Хямеляниной. Пережив в детстве блокаду Ленинграда, она посвятила воспоминаниям о тех днях многие свои стихи.
После заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта Путин кратко побеседовал с Хямеляниной. Она поблагодарила главу государства за его работу. "Это мы должны быть вам благодарны", - ответил ей на это президент.
Хямелянина преподнесла в подарок президенту свою новую, уже пятую по счету книгу. Путин с благодарностью принял подарок.
Лидия Тимофеевна Хямелянина родилась в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, который затем эвакуировали в село Алексеевка под Уфой. В декабре 1943 года Лидию нашла мама, забрала из детдома. В 1944 году они переехали в Краснодар.
Лидия Хямелянина - член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников - печатается в краевых и городских газетах. Кроме того, она является членом Краснодарского городского совета ветеранов, возглавляет первичную организацию защитников и жителей блокадного Ленинграда в Краснодаре.