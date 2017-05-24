Справороссы предлагают распространить реновацию жилфонда на всю Россию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Справедливая Россия" предлагает распространить реновацию жилфонда из Москвы на всю Россию, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Мы готовим федеральный базовый закон, который будет касаться реновации жилищного фонда по России", - сообщил он.

По словам Миронова, законопроект будет внесен в Госдуму через две недели.

"Мы хотим, чтобы это был базовый, ключевой закон по реновации в РФ. Москва идет своей дорогой, но нужно другие регионы рассматривать (для реализации программы реновации - прим. ТАСС): Севастополь уже сказал "мы хотим", в моем родном Петербурге идет снос хрущевок, но он идет на основании каких-то местных решений. Есть еще целый ряд городов и субъектов, губернаторы которых сказали "мы тоже хотим", - пояснил он.