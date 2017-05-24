Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Обладатель лотерейного билета с выигрышем в более чем 364 млн рублей вышел на связь с организаторами лотереи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе торгового дома "Столото".

"Победитель вышел на связь - обратился в наш колл-центр. Но оформлять выигрыш пока не приехал", - сказали в компании - организаторе лотереи.

Ранее сообщалось, что рекордный суперприз в 364 млн 685 тыс. 787 рублей достался одному из жителей Сочи. Билет был куплен за 700 рублей с помощью мобильного приложения. Покупатель сделал развернутую ставку, то есть заполнил одно поле, в котором было отмечено семь чисел. В счастливом тираже выпали числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34.