Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи

Белоруска Азаренко на турнире WTA в Мальорке впервые сыграет после рождения ребенкаСпорт 24 мая, 12:29
Дума приняла в основном чтении проект об ответственности за склонение детей к суицидуОбщество 24 мая, 12:22
Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроковСпорт 24 мая, 12:21
Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировкиСпорт 24 мая, 12:14
Умер внук Сталина режиссер Александр БурдонскийКультура 24 мая, 12:05
Большинство американцев уверено, что США переживают нравственный упадокМеждународная панорама 24 мая, 12:04
Потребление в одном регионе мира может приводить к смертности в другихСоциальная ответственность 24 мая, 12:01
Архангельское Кенозерье может стать национальной площадкой по обучению активистов ТОСНовости партнеров 24 мая, 11:47
На Алтае планируют провести экологическую реабилитацию озера Манжерок почти за 73 млн руб.Сибирь 24 мая, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Обладатель лотерейного билета с выигрышем в более чем 364 млн рублей вышел на связь с организаторами лотереи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе торгового дома "Столото".
"Победитель вышел на связь - обратился в наш колл-центр. Но оформлять выигрыш пока не приехал", - сказали в компании - организаторе лотереи.
Ранее сообщалось, что рекордный суперприз в 364 млн 685 тыс. 787 рублей достался одному из жителей Сочи. Билет был куплен за 700 рублей с помощью мобильного приложения. Покупатель сделал развернутую ставку, то есть заполнил одно поле, в котором было отмечено семь чисел. В счастливом тираже выпали числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34.