"Союзмультфильм" проведет благотворительную акцию на фестивале "Мультимир"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и фонд "Арифметика добра" проведут благотворительную акцию в рамках фестиваля "Мультимир", который пройдет на ВДНХ с 31 мая по 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
"Союзмультфильм" и благотворительный фонд "Арифметика добра" впервые проведут совместную акцию в рамках крупнейшего фестиваля "Мультимир", - отметили в пресс- службе. - Мероприятие будет направлено на поддержку детей без родителей". Цель социального проекта "через призму семейного праздника рассказать о тех, кто растет без семьи и так в ней нуждается, поддержать семьи, принявшие детей-сирот".
Акция будет проходить на интерактивном стенде "Союзмультфильма", дети смогут принять участие в мастер-классах, сфотографироваться с ростовыми куклами любимых персонажей и стать героями мультиков. "Любой желающий сможет сделать пожертвование на площадке, все собранные средства пойдут на оплату онлайн-уроков образовательной программы "Шанс" для детей, оставшихся без попечения родителей", - проинформировали в пресс-службе. "Шанс" - это флагманская программа фонда, благодаря которой дети, живущие в детских домах, занимаются дополнительно с преподавателями, психологами, готовятся к поступлению в вузы и будущей самостоятельной жизни. К программе подключено более 80 детских домов по всей России.
"Подобные благотворительные акции очень важны, и мы благодарны организаторам "Мультимира" за поддержку, - приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой. - Мультфильмы киностудии "Союзмультфильм" учат детей ценностям, несут социальную, воспитательную и образовательную функции". "Через игровую форму и анимацию мы можем научить детей помогать близким, заботиться друг о друге, - отметила Слащева. - Мы рады, что в гостях у "Союзмультфильма" и фонда "Арифметика добра" в рамках такого грандиозного мероприятия дети смогут повеселиться, встретиться с любимыми героями и вспомнить, что творить добро - легко".
Фестиваль "Мультимир" - крупнейший в России фестиваль анимации и развлечений, приуроченный к Дню защиты детей. Праздник пройдет в 75 павильоне ВДНХ. Организаторами фестиваля выступают ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания "0+ Медиа". В мероприятии принимают участие крупнейшие анимационные студии России, лицензионные агентства, представляющие международные анимационные бренды, и ведущие компании индустрии детских товаров.
Для детей фестиваль станет уникальной возможностью встретиться с самыми популярными мультипликационными героями, побывать в сказочных мирах любимых мультсериалов, от души повеселиться, поиграть, принять участие конкурсах, посмотреть грандиозный концерт и парад мультипликационных персонажей.