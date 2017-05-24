Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл стали почетными гражданами Санкт-Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание северной столицы в среду присвоило звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщил журналистам спикер городского парламента Вячеслав Макаров по итогам тайного голосования в Мариинском дворце.
"Святейший патриарх Кирилл получил 45 голосов, Валентина Матвиенко также получила 45 голосов (из 50 - прим. ТАСС). Это рекордный результат", - сказал Макаров.
В этом году почетное звание присваивается двум кандидатам, всего на его соискание были выдвинуты девять человек, в том числе режиссер Александр Сокуров, певица Эдита Пьеха. Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинула городская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", патриарха Кирилла - общественная организация "Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга".
Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" присваивается с 1993 года и является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором.
Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. В 2001 году его получили академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, в 2006 году - президент России Владимир Путин. На сегодняшний день это звание носят 39 человек.