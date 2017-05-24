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Архитектурные конкурсы по реновации начнутся в течение трех месяцев после принятия закона

Общество
24 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Известные мировые архитекторы заявили о своем желании принять участие в программе, отметил заммэра Хуснуллин

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первые архитектурные конкурсы на проектирование кварталов, которые будут строиться на месте устаревших пятиэтажек, начнутся в течение двух - трех месяцев после принятия Госдумой соответствующего закона и окончания голосования москвичей. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы Марат Хуснуллин.

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"Работа по организации конкурсов будет вестись системно. Я думаю, что первые конкурсы пройдут в течение двух - трех месяцев после того, как Госдума примет соответствующий закон и будут обнародованы итоги голосования москвичей, проживающих в домах, вошедших в предварительный список под снос", - сказал он.

По словам Хуснуллина, "ряд известнейших мировых архитекторов заявили о своем желании принять участие в программе". Он не назвал имена архитекторов, отметив, что "когда они приедут в Москву, тогда об этом и можно будет говорить".

Хуснуллин добавил, что в ближайшее время столичное правительство утвердит стандарты, по которым будут проектироваться квартальные территории. "Требования, которые перед нами поставил мэр Москвы, таковы: первое - этажи домов будут нежилыми. Во дворах не будет машин, все они будут на парковках. Кроме того, мы будем внимательно смотреть на возможности стандартов благоустройства", - пояснил он.

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