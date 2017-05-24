Москва впервые в мае встала в девятибалльных пробках

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дорожная ситуация в Москве значительно осложнилась к вечернему часу пик из-за дождя. По данным "Яндекс. Пробки", сейчас загруженность автомагистралей оценивается в 9 из 10 возможных баллов.

"Пробки в Москве достигли девяти баллов впервые в мае, дождь пошёл в самый час пик",- отметили в пресс-службе портала.

Кроме того, ситуацию осложняют масштабные дорожные работы, которые проходят в Москве в рамках программы благоустройства "Моя улица".

Заторы на московских улицах отмечались в среду весь день. Сейчас особенно тяжело проехать в центре города и на кольцевых магистралях.