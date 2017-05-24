Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил качество подготовки студентов МИРЭА

Общество
24 мая, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Премьер пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам университета удачи и всего самого доброго

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Московского технологического университета (МИРЭА) с 70-летним юбилеем, отметив высокое качестве подготовки студентов, чьи знания и навыки необходимы для инновационного развития России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте правительства РФ.

"Внедряя современные образовательные стандарты, вы дорожите лучшими традициями отечественной высшей школы. Одна из них: вуз - базовая кафедра - базовое предприятие. Именно этот принцип лег в основу создания специализированных лабораторий, студенческих конструкторских бюро и академий совместно с ведущими IТ- компаниями", - говорится в послании Медведева, в котором он подчеркнул, что среди партнеров университета такие мировые бренды, как Cisco, Microsoft, EMC, Huawei. По словам премьера это говорит не только о репутации вуза, но и о качестве подготовки студентов, "чьи знания, навыки и энергия так необходимы сейчас для инновационного развития России".

Премьер напомнил, что МИРЭА был создан вскоре после окончания Великой Отечественной войны как Всесоюзный заочный энергетический институт и тысячи талантливых молодых людей, в том числе вчерашних фронтовиков, смогли получить здесь высшее инженерное образование без отрыва от производства, восстанавливая разрушенные войной города и поселки. "За эти годы Московский технологический университет стал признанным в нашей стране и за ее пределами образовательным и научно-исследовательским центром", - отметил он.

"Сегодня в его стенах готовят высококвалифицированных специалистов. Ваши выпускники успешно работают в сфере телекоммуникационных и компьютерных технологий, автоматики и кибернетики, радиотехники и электроники, химии и биотехнологий, а также на предприятиях оборонно- промышленного комплекса", - резюмировал глава правительства и пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам МИРЭА удачи и всего самого доброго.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Пентагон: США стали чаще контактировать с РФ по избежанию конфликтов в Сирии
4
Москва впервые в мае встала в девятибалльных пробках
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
7
Очевидец: целые улицы выгорели в Канске, весь город в дыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама