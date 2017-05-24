Медведев отметил качество подготовки студентов МИРЭА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Московского технологического университета (МИРЭА) с 70-летним юбилеем, отметив высокое качестве подготовки студентов, чьи знания и навыки необходимы для инновационного развития России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте правительства РФ.

"Внедряя современные образовательные стандарты, вы дорожите лучшими традициями отечественной высшей школы. Одна из них: вуз - базовая кафедра - базовое предприятие. Именно этот принцип лег в основу создания специализированных лабораторий, студенческих конструкторских бюро и академий совместно с ведущими IТ- компаниями", - говорится в послании Медведева, в котором он подчеркнул, что среди партнеров университета такие мировые бренды, как Cisco, Microsoft, EMC, Huawei. По словам премьера это говорит не только о репутации вуза, но и о качестве подготовки студентов, "чьи знания, навыки и энергия так необходимы сейчас для инновационного развития России".

Премьер напомнил, что МИРЭА был создан вскоре после окончания Великой Отечественной войны как Всесоюзный заочный энергетический институт и тысячи талантливых молодых людей, в том числе вчерашних фронтовиков, смогли получить здесь высшее инженерное образование без отрыва от производства, восстанавливая разрушенные войной города и поселки. "За эти годы Московский технологический университет стал признанным в нашей стране и за ее пределами образовательным и научно-исследовательским центром", - отметил он.

"Сегодня в его стенах готовят высококвалифицированных специалистов. Ваши выпускники успешно работают в сфере телекоммуникационных и компьютерных технологий, автоматики и кибернетики, радиотехники и электроники, химии и биотехнологий, а также на предприятиях оборонно- промышленного комплекса", - резюмировал глава правительства и пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам МИРЭА удачи и всего самого доброго.