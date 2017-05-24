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Более 65 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца за три дня

Общество
24 мая, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Количество посещающих храм верующих подсчитывается с момента прохода через рамки установленных при входе металлоискателей

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 65 тысяч человек уже поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя за три дня. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В среду мощам Николая Чудотворца поклонились более 20 тысяч человек. Таким образом, за три дня храм Христа Спасителя посетили 65 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, когда открылся доступ верующих в храм, мощам поклонились более 25 тысяч человек, во вторник - более 20 тысяч.

Количество верующих, посещающих храм, подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей, установленных при входе.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее сообщалось, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, но они не помешают верующим совершить поклонение святыне.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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