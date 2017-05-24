Более 65 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца за три дня

Жулиано и Джеко стали лучшими бомбардирами футбольной Лиги Европы сезона-2016/17Спорт 25 мая, 0:25
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах за место в элите российского футболаСпорт 25 мая, 0:21
Белов: канадские хоккеисты часто симулировали в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 25 мая, 0:14
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Монако продолжит погоню за ФеттелемСпорт 25 мая, 0:10
Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛСпорт 24 мая, 23:58
Восстановление хоккеиста СКА Белова от травмы ноги займет 4-6 недельСпорт 24 мая, 23:48
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу ЕвропыСпорт 24 мая, 23:39
Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительстваМеждународная панорама 24 мая, 23:08
Олег Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛСпорт 24 мая, 21:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 65 тысяч человек уже поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя за три дня. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В среду мощам Николая Чудотворца поклонились более 20 тысяч человек. Таким образом, за три дня храм Христа Спасителя посетили 65 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
В понедельник, когда открылся доступ верующих в храм, мощам поклонились более 25 тысяч человек, во вторник - более 20 тысяч.
Количество верующих, посещающих храм, подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей, установленных при входе.
С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее сообщалось, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, но они не помешают верующим совершить поклонение святыне.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.