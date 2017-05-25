Кабмин высказался за усиление ответственности за мошенничество с банковскими картами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало проект закона об усилении уголовной ответственности за мошенничество с банковскими картами.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект (об усилении уголовной ответственности за мошенничество с банковскими картами) с учетом замечаний юридико-технического характера". - сообщает официальный сайт кабмина.

В сообщении отмечается, что законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие усиление ответственности за хищение чужого имущества с банковского счета или электронных денежных средств. Также предусматривается ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или другой платежной карты.

Документ внесен в Госдуму главой комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В частности, предлагается изложить часть первую статьи 159.3 УК в новой редакции, предусматривающей ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, а также внести изменения в часть первую статьи 183 УК, устанавливающие ответственность за собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем обмана.