Комитет Госдумы не поддержал законопроект об аресте за зацепинг

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект, который ужесточает наказание за зацепинг (проезд с внешней стороны транспортного средства) вплоть до ареста и вводит дифференцированные штрафы за это нарушение в городах федерального значения и в регионах РФ. Законопроект был внесен в нижнюю палату депутатами Мосгордумы.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей является соисполнителем по данной законодательной инициативе, профильным назначен комитет по госстроительству и законодательству, который вынесет итоговую рекомендацию палате к первому чтению.

"Если согласиться с нормой, предложенной Мосгордумой, будет коллизия в применении действующих федеральных законов", - заявила член комитета Валентина Рудченко, выступившая по законопроекту.

В частности, московские законодатели предлагают установить штрафы за зацепинг на железнодорожном транспорте в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. (в РФ), а в крупных городах федерального значения (Москве и Санкт-Петербурге) в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья граждан - от 3 тыс. до 4 тыс. руб. За правонарушение, совершенное повторно, предлагается наказывать штрафами от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или административным арестом на срок до 15 суток.

В случае принятия документа проезд граждан на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах повлечет санкции в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Это же правонарушение, совершенное в Москве и в Санкт-Петербурге, будет грозить штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. За рецидив планируется карать штрафами от 3 тыс. до 4 тыс. руб. или административным арестом на срок до 15 суток.

Проблема зацепинга "наиболее остро стоит в Москве и в других крупных городах РФ, где функционирует железнодорожный транспорт, а также автобусы, трамваи, троллейбусы", говорится в пояснительной записке. Однако такой вид проезда на общественном транспорте сопряжен с большой опасностью для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и окружающих, отмечают авторы. "Часто следствием такого передвижения является высокая степень травматизма, в том числе детского, на объектах различных видов транспорта. Нередки также трагические инциденты, связанные с зацеперами, многие из которых закончились гибелью", - пишут они.