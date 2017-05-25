Похолодание вновь вернется в Москву в выходные

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Похолодание ожидается в Москве в предстоящие выходные. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в тыловой части циклона с северными ветрами на территорию Московской области будет распространяться холодная воздушная масса.

"Погода начнет меняться уже сегодня, а похолодает в субботу", - отметил представитель метеослужбы.

В пятницу, 26 мая, будет дождливо и немного прохладнее, чем в четверг. Ночью ожидается 10-12 мегаполисе и 7-12 градусов в Подмосковье, днем столбики термометров покажут 17-19 и 15-20 градусов соответственно.

В субботу, 27 мая, местами пройдет небольшой дождь. За холодным атмосферным фронтом ветры развернутся на северные, местами в порывах усиливаясь до 12-17 м/с, они продолжат понижать показания термометров. Ночью в Москве будет 9-11 градусов, по области - 6-11 градусов, днем температура не поднимется выше 14-16 в столице и 11-16 градусов по области.

В ночь на воскресенье, 28 мая, похолодание продолжится. Ночью в Москве ожидается 3-5 градусов, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Днем всего лишь 12-14 в столице и 9-14 градусов в районах Подмосковья. Местами пройдет небольшой дождь, который сохранится и в понедельник, 29 мая.

Ночью будет так же холодно, днем станет чуть теплее - 13-18 градусов. Небольшой кратковременный дождь пройдет и 30 мая, во вторник, ночью прогнозируется 7-12 градусов, днем 15-20 градусов.