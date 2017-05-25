Дублинская ветклиника объявила вакансию на должность "обнимальщика" кошек

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ДУБЛИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ветеринарная клиника Just Cats ("Просто кошки") в Дублине объявила на своем сайте об открытии новой вакансии - специалиста по обниманию кошек.
В обязанности "обнимальщика" (именно так можно перевести с английского использованное в объявлении слово "cuddler" - прим. ТАСС), входит психологическая подготовка четвероногого пациента к операции. Новый сотрудник будет оформлен на полную ставку при хирургическом отделении, уточняется на сайте клиники. Размер оплаты труда установят по итогам собеседования.
"Кандидат помимо квалификации, признанной Советом ветеринаров Ирландии, должен обладать мягкими руками, нежным убаюкивающим голосом, а главное - большим терпением", - отмечается в объявлении. От него потребуется гладить и ласкать животных на протяжении всего рабочего дня, поскольку нехватки в клиентах клиника не испытывает. Just Cats - единственная в ирландской столице ветеринарное учреждение, специализирующееся только на лечении кошек.