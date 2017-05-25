Кабмин одобрил проект выделения Минздраву более 1 млрд руб. на вакцину от полиомиелита

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении Минздраву в 2017 году средств на закупку вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита . Об этом говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 24 мая и опубликованных на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится на сайте кабмина. Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере более 1,19 млрд рублей.

Полиомиелит - спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание. Поражает главным образом детей в возрасте до пяти лет, опасен и для взрослых. Появление в 1950-х г. г. специализированных вакцин позволило вести эффективную профилактику заболевания.