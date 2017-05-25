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В Татарстане планируется запустить мобильный тариф для мусульман

Общество
25 мая, 23:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, мая. /ТАСС

Кроме того, до конца года ДУМ Татарстана планирует запустить первый исламский региональный кабельный телеканал

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КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана планирует в ближайшее время запустить проект по созданию нового телефонного тарифа - для мусульман. Об этом журналистам сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

"У нас проектов много, например, сделать мобильный тариф, свой мусульманский, на Таттелекоме. Пока продумываем, чем он будет отличаться. Например, можно будет получить рассылку - хадис (наставление) дня: праздник будет, мы поздравим и люди будут в курсе. Будет опция такая - будить на намаз, сначала подключаешь ее, телефон будет звонить и напоминать; это все в проработке", - сказал он.

Кроме того, до конца года ДУМ Татарстана планирует запустить первый исламский региональный кабельный телеканал. По словам муфтия, на днях будет подписан договор с кабельным оператором Таттелеком. Сейчас муфтият нарабатывает контент, снимает передачи. Телеканал будет запущен в тестовом режиме в ближайшее время.

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