Генсек СЕ приветствует намерение Москальковой направить сотрудников аппарата в Чечню

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд приветствует намерение уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании ЛГБТ- сообществ в республике. Об этом сообщил официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген, слова которого приводит Agence France Presse.
"Российские власти сообщили нам о решении уполномоченного по правам человека отправить миссию в Чечню, и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд приветствует это решение", - сказал Хольтген.
"Мы полагаем, что уполномоченный по правам человека может также посетить Чечню, что станет еще одним позитивным событием", - отметил он. По его словам, Москалькова заверила, что будет информировать генсека Совета Европы о ходе расследования.
"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.
20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.
Москалькова 5 мая доложила президенту РФ, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.