Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве в начале следующей недели упадет до экстремально низких значений. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"Атмосферное давление в Москве и области начнет падать, 29 мая оно составит 735 мм ртутного столба", - уточнил представитель метеослужбы.

В выходные столица окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики. Падение давления будет очень резким, за сутки почти на 15 единиц, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

До рекордно низких значений атмосферное давление не понизится. Абсолютный минимум для 29 мая был зафиксирован в 2001 году и составил 721 мм ртутного столба, отмечается на сайте "Метеоновости".